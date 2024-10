Megalakulása százötvenedik évfordulóját ünnepelte nemrégiben a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Valódi tűzoltóünnepet szerveztek a jubileum alkalmából, amelyre meghívást kaptak vármegyénk önkéntes egyesületei, illetve a süttői testvéregyesület képviselői és a határon túli testvéregyesületek is. Németországból négy szervezet képviseltette magát, eljöttek a felvidéki barátaik is Perbetéről, és bár személyesen nem tudtak jelen lenni, de lélekben a kárpátaljai testvéregyesület tagjai is a tamásiakkal ünnepeltek. A város, valamint a katasztrófavédelem vármegyei vezetése szintén megtisztelte jelenlétével az eseményt.

Felsorakoztak a szerek a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepségén. Forrás: Beküldött fotó

Az ünnepi szentmisét követően az atya megáldotta a felsorakozott szereket, köztük azt a Toyota pick-upot, amelyet nemrégiben tett bevethetővé az önkéntes egyesület, és amely többek között nádas és más szabadtéri tüzek alkalmával van a segítségükre. Az évfordulós ünnepség a művelődési házban folytatódott, ahol Porga Ferenc polgármester köszöntötte a város legrégebb óta működő civil szervezetét, majd Müller Illés Katalin elnök idézte fel az elmúlt százötven év főbb történéseit.

Elismerések a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak

Elismeréseket is átadtak. Negyvenéves szolgálatáért Papp Zoltán, huszonöt év szolgálat után Nieder Szabolcs, míg tíz évért Balassa Kitti, Borbély-Tóth Renáta, Dubóczki Dániel részesült elismerésben. A Tolna Vármegyei Tűzoltószövetség dísztárgyat adományozott Tóth Gábornénak, Radány Péternek és Müller Kai-nak, míg a tamásiakkal jó kapcsolatot ápoló Marcel Schmidtnek, Stollberg polgármesterének, illetve Marcel Buchta-nak, Wurzen polgármesterének ajándéktárgyat adtak át.

Az ünnepségen az egyesület több tagja elismerésben részesült

Forrás: Beküldött fotó

A Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület három tagját részesítette elismerésben: Illés Esztert, Tóth Gábort és Tolnai Bencét. A meghívott szervezetek képviselői ajándéktárgyakkal köszöntötték a jubiláló egyesületet. Az egyik különlegesség a Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület ajándéka, ők ugyanis egy faragott tállal kedveskedtek, amelyben a tamásiak címere látható, és amelynek mészkő anyaga ugyanabból a bányából származik, mint ahonnan a város Szent Flórián szobráé is.