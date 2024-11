Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt hangsúlyozta, hogy az autósok minden esetben az időjárási, a látási és az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek, a haladási sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyék figyelembe. A gyalogosok külön figyelmet érdemelnek, hiszen ők a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, és az előttünk álló napokban a temetők környékén jóval több gyalogosra kell számítani. Kérik a járművezetőket, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, a buszmegállókat is.

Fotó: Makovics Kornél, Tolnai Népújság

Nem érdemes a temetőbe nagyobb értéket vinni

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére. A bűnelkövetők, kihasználva az alkalmat, eltulajdoníthatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban, látható helyen hagyott tárgyakat, a nyitva felejtett, vagy nem megfelelően védett otthonokból az értékeket.

Mindezek elkerülése érdekében fontos, hogy otthonról távozva mindenki körültekintően zárja be az ablakokat, az ajtókat. Fokozottan figyelni kell az értékekre, azokat jobb a táska vagy a kabát belső zsebében tartani, a táskát pedig mindig testközelben, szem előtt. A temetőbe nem érdemes nagyobb pénzösszeget, jelentős értéket vinni, az iratokat és a lakáskulcsokat pedig tanácsos egymástól külön tartani. A temetőben az értékeket még rövid időre se hagyják őrizetlenül.

Az idős rokonokat, szomszédokat érdemes elkísérni a temetőbe, így nagyobb biztonságban lehetnek ők is, és értékeik is. Aki kerékpárral, vagy gépjárművel érkezik, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegye igénybe. A járművet gondosan zárják le, illetve be, és ne hagyjanak az utastérben látható helyen értéket!