A revizorok kora reggel, de már munkakezdés után látogattak ki egy almaültetvényre, és kezdték meg az ellenőrzést. Az ültetvényen almát szedők úgy tudták, egyszerűsített foglalkoztatással bejelentve dolgoznak. A revizorok lekérdezték a szükséges adatokat, ekkor derült ki, hogy a tizennyolc munkavégző sem egyszerűsített foglalkoztatással, sem más munkaviszonyban nem volt bejelentve, írja közleményében az adóhatóság.

Almáskertben ellenőriztek az adóhatóság munkatársai (Fotó: Shutterstock)

A cég képviselője beismerte, hogy feketén foglalkoztatta a dolgozókat. A foglalkoztatotti bejelentés szabályainak megsértése súlyos mulasztás, a tizennyolc be nem jelentett alkalmazott miatt az ügyben akár több tízmilliós összegű bírság is várható.

A szabályos foglalkoztatásra nagyon oda kell figyelni, hiszen az a foglalkoztatottaknak különösen súlyos érdeksérelmet okoz. Ezzel arányosan a szankció is súlyos, és a szabályszegés további, kedvezőtlen következményekkel is jár. A cég adózói minősítése általánosból kockázatossá válik. A NAV honlapján is közzéteszi a társaság adatait, mint be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatót.