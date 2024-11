Üzletszerűen, nagyobb értékre elkövetett csalás bűntettében mondta ki bűnösnek a Szekszárdi Járásbíróság azt a hatvanas évei elején járó férfit, aki antik bútorok restaurálását ígérte a sértettnek, de a munkát az előlegek átvétele ellenére nem végezte el. Az elsőfokon eljáró bíróság ezért 2 év 3 hónap börtönbüntetésre, 250 napi tétel, összesen 375.000 forint pénzbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá elrendelte a vele szemben felfüggesztett, 1 év 2 hónap börtönbüntetés végrehajtását.

A vádlott azt ígérte, hogy az antik bútorok értékesítésében is segít (illusztráció)

Fotó: Németh András Péter

Az ítélet ellen a védelem jelentett be fellebbezést elsődlegesen felmentés, másodsorban a büntetés enyhítése végett. A másodfokú tárgyalást szerdán tartották a Szekszárdi Törvényszéken, amely megváltoztatva, és jelentősen enyhítve a Szekszárdi Járásbíróság elsőfokú ítéletét, csalás bűntette miatt jogerősen megrovásban részesítette a férfit – tájékoztatott dr. Bajusz János sajtótitkár.

Csak ígérgetett, de nem újította fel az antik bútorokat

Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a sértett megvásárolt egy bécsi barokk kis tálalószekrényt, az ahhoz tartozó bécsi barokk asztalt négy bécsi barokk székkel együtt, valamint egy ónémet rózsaszín-fehér színű konyhaszekrényt. A bútorok elég rossz állapotúak voltak, így elhatározta, hogy megjavíttatja azokat, ezért felvette a kapcsolatot a műbútorasztalos végzettségű vádlottal. A sértett a bútorokat 2017. június 30-án elszállította Budapestre egy asztalosműhelybe.

A vádlott vállalta, hogy a bútorokat 700 ezer forintért restaurálja 2017. december 20-ig, illetve ezek értékesítésében is segítséget nyújt. A sértett ekkor 600 ezer forint előleget adott át a vádlottnak készpénzben, majd a vádlott lánya által használt bankszámlára további 100 ezer forintot fizetett be. Ezt követően abban is megállapodtak, hogy a vádlott az ónémet konyhaszekrényt is restaurálja 150 ezer forintért. A sértett ezt a bútort is elszállította Budapestre, és a kért összeget is kifizette készpénzben. Ezen felül további 200 ezer forintot fizetett be a vádlott lányának bankszámlájára a restaurálásokra. A vádlott nem végezte el a munkát a megbeszélt határidőre, annak lejárta után folyamatosan ígérgetett, és azt állította, hogy a bútorok értékesítése folyamatban van.