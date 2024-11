A Fadd Nagyközségi Tűzoltó Egyesület tagjaként Szalai Ákos is rendszeresen rajthoz áll lépcsőfutó versenyeken. Mivel gyerekkora óta sportol, a tűzoltósportok iránt is érdeklődni kezdett. Azt mondta, kiváló embereket ismert meg ennek köszönhetően, akik segítik, biztatják egymást, és ez mindig energiával tölti fel őt is. Társaihoz hasonlóan ő is a pécsi TV-toronyban vagy Budapesten a SOTE épületében szokott készülni a lépcsőfutó versenyekre, míg a technikai megmérettetésekre Szolnokon a Magyar Tűzoltósport Egyesülettel, Czifra Zsoltékkal vagy Kaposváron a KÖTÉL mentőegyesületénél ifj. Bodó Lászlóval. Egyénileg főként a reggeli órákban futni és biciklizni szokott, valamint saját testsúlyos edzéseket végez.

Illés Eszter szereti, hogy a tűzoltói hivatást ötvözheti a sporttal

(Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

A szurkolók szinte barátokká, családtagokká válnak

A Tamási Önkéntes Egyesület tagjaként Illés Eszter személyében egy hölgy is erősíti a Tolna vármegyei csapatot. – Fegyelem, figyelem, pontosság, koordináció, gyorsaság, erőnlét, kitartás, alázat, áldozathozatal, lemondás, ezekre mind szükség van és gyakorlással fejleszthető – mondta a tűzoltósportok kapcsán, amelyekre amiatt esett a választása, hogy a tűzoltói hivatást ötvözheti a mozgás szeretetével és feszegetheti a határait. A motivációt is az jelenti számára, hogy bizonyítsa magának: képes rá, meg tudja csinálni. És bár a felkészülés kemény, a cél érdekében megéri az erőfeszítés akár csapatban, akár egyénileg. Emellett a verseny hatalmas energialöketet ad számára, és úgy érzi, a lelkes szurkolók barátokká és valahol családdá is válnak. Ha pedig a jótékonyság a verseny célja, az különösen emeli a tétet.