Egy Szekszárdon élő idős embert hívott fel egy férfi, aki egy pénzintézet biztonsági szakemberének adta ki magát. A férfi azt állította, hogy gyanús utalást észleltek, azt szeretné ellenőrizni, hogy a számlatulajdonos indította-e a tranzakciót. Amikor nemmel felelt, az ismeretlen közölte, hogy akkor a főnöke fogja újra hívni, hogy megoldják a problémát. Ezt követően egy nő hívta fel, és a vele folytatott megnyerő és hitelesnek tűnő beszélgetést követően a férfi önként utalta el 4,9 millió forintját a csalók által megadott, biztonságosnak vélt „áthelyező számlaszámra”.

Egy szekszárdi férfi és egy kakasdi nő is csalás áldozata lett. Illusztráció: Shutterstock

Hasonló átverés áldozata lett egy középkorú kakasdi nő. Neki is egy férfi telefonált először, aki egy gyanús tranzakcióról tájékoztatta, majd rövid adategyeztetés után már egy nő kereste telefonon. Ekkor már a kártyaadatait is kérték, és a virtuális, majd a vásárlási keretét is 1 millió forintra emeltették, mondván, hogy újra kell generálni a netbankját. A folyamat során egy kódot is beolvastattak, ezzel az Apple Payhez kapcsolták a számláját, majd a hívó bontotta a vonalat. A sértett ezután kapott üzenetet, hogy 870 ezer forintját utalták el egy idegen számlára.

Mit lehet tenni, hogy ne legyen csalás áldozata?

Kezelje óvatosan, fenntartással a kéretlen telefonhívásokat! Minél sürgetőbb egy hívás, annál gyanúsabb! Gondolja át, mit is kérnek Öntől! Gyanús telefonhívás esetén ne adjon meg személyes adatokat, szakítsa meg a beszélgetést! A kijelzett telefonszám is lehet hamis! Ne visszahívással, hanem a pénzintézeti weboldalról vagy online keresett számon érdeklődjön a probléma valódiságáról! A csalók többnyire az internetről szerzik meg az alapvető információkat kiszemelt áldozataikról. A közösségimédia-profil létrehozásánál csak a legszükségesebb adatokat adja meg! Kérjen keresztazonosítást a hívótól! Soha ne adja meg betéti vagy hitelkártyája PIN-kódját, CVV-kódját, online banki jelszavát vagy hitelesítési kódját. A bankok soha nem kérik ezeket az információkat! Ne telepítsen egy idegen kérésére távoli elérést biztosító programot az eszközeire! Ne utaljon pénzt telefonon érkező kérésre! Egy bank soha nem kéri ezt! Ha csalási szándékú hívást észlel, azonnal jelentse be a bankjának!

A témával kapcsolatban hasznos információkat találnak a www.kiberpajzs.hu oldalon. Tolna vármegyében a Mátrix Projekt keretében létrehozott [email protected] e-mail-címen is várják kollégáink az internetes csalásokkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket.

