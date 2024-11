Egy autós közlekedett szombaton Bogyiszló főutcáján. A kocsi vezetője járművével áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol nekiütközött polgárőrség út szélén szabályosan parkoló szolgálati autójának, majd tovább sodródva oldalára borult. A polgárőrség autója pedig a vízelvezető árokba csapódott – tájékoztatott hétfőn a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ittas autós okozott súlyos balesetet Bogyiszlón. Fotó: Police.hu

A balesetet követően a rendőrök megszondáztatták a kocsi 38 éves faddi sofőrjét, akinél a szonda magas értéket jelzett, ezért őt további mintavételre előállították. Az ütközésben az autó sofőrje súlyosan, utasa pedig könnyebben sérült. A rendőrök az ittas sofőr vezetői engedélyét bevonták, s mivel az általa vezetett autó is alkalmatlanná vált a közúti forgalomra, ezért a forgalmi engedélyét is elvették. A 38 éves faddi férfinek a baleset okozása mellett az ittas járművezetésért is felelnie kell.

Mint azt megírtuk, ugyancsak szombatos egy bedrogozott, ittas autós okozott balesetet az M6-os autópályán, egy nappal korábban, pénteken pedig egy motoros szenvedett súlyos sérülést Dombóváron.