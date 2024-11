Huszonkét esetben közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása, gyorshajtás vagy éppen a tilos jelzésen való áthaladás miatt. Nyolcvanegy sofőr helyszíni bírságot kapott különböző közlekedési jogsértés elkövetése miatt. Emellett intézkedtek tizenhét olyan járművezetővel szemben is, akik enyhébb súlyú szabálysértést követtek el. Ők figyelmeztetést kaptak.

Fotó: Police.hu

A Forgalomellenőrző Alosztály munkatársai drónt is bevetettek az ellenőrzések alkalmával. Ennek segítségével két tilos jelzésen áthaladó sofőrrel szemben intézkedtek, továbbá több olyan járművezető is akadt, aki, vagy a STOP táblánál nem állt meg, vagy telefonált, vagy éppen nem kapcsolta be a biztonsági övét közlekedés közben.

A közlekedésrendészeti szakterület munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy minél kevesebb baleset történjen a vármegye útjain. A vezető baleseti okok közé tartozik a gyorshajtás, az elsőbbségi szabályok megsértése, a kanyarodási szabályok és az irányváltoztatás szabályainak figyelmen kívül hagyása.