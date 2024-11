Az eljárás még 2023 nyarán indult, amikor egy illatszereket is árusító üzlet képviselője tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki öt parfümöt tett el, míg társa elterelte az eladó figyelmét. A lopással 100 ezer forintot meghaladó kárt okoztak.

A nyomozás során egy szekszárdi házaspárra terelődött a gyanú, az is kiderült, hogy több drogériából loptak főként parfümöket többnyire közösen, de külön-külön is. Az akkor 25 éves asszony és 10 évvel idősebb férje is beismerő vallomást tett. Mint mondták, alacsony jövedelmüket egészítették ki az illatszerek eladásával.

Főleg helyben tevékenykedtek, de vidéki városokba is elutaztak lopási céllal

Összesen 837 ezer forintot meghaladó értékben vittek el parfümöket és egyéb tisztálkodási szereket, amiből csak minimális összeg térült meg. A páros mindkét tagjának kisebb értékre üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntett és más bűncselekmények gyanúja miatt kell felelnie.

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon a napokban fejezték be az ügy vizsgálatát, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek.