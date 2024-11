A rendőrség részéről Szabó Csaba vármegyei rendőrfőkapitány, Dr. Marcsek Sándor kapitányságvezető és Wiesner Csaba, és a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka vett részt az egyeztetésen. Rajtuk kívül a járás településeinek polgármesterei, polgárőrvezetők, oktatási intézmények és egyházak képviseltették magukat – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

Elsőként dr. Marcsek Sándor értékelte a kapitányság működési területének közbiztonságát, majd a járás településeinek bűnügyi, szabálysértési, és közlekedési adatait elemezte. Kiemelte, hogy a statisztikai adatok rendőrszakmai értékelésre adnak alapot, támpontot, viszont ahhoz, hogy egy-egy település közbiztonsági helyzetét értékelni lehessen, fontos ismerni az önkormányzatok, civil- és más szervezetek, valamint a lakosság véleményét. A kapitányságvezető úgy véli, hogy a statisztikai adatok olyan jellegű problémákat nem jeleznek, amelyek miatt azonnali rendőri fellépés lenne szükséges.

A hozzászólások során Bordács József, Fadd polgármestere kiemelte a rendőrség és az önkormányzat közötti jó együttműködést, és a településen működő polgárőrség munkájáról is elismerően nyilatkozott. Kérte, hogy a rendőrség fokozottan figyeljen az adventi időszakban, hiszen a településen több helyen is az ünnephez kapcsolódó díszeket és értékes műtárgyakat helyeztek el. Jelezte, hogy a Faddon élők biztonságérzete az utóbbi időben javult. Elmondta, hogy a rendőrség mellett az önkormányzat részéről is mindent megtesznek a településen élők biztonságérzetének további javítására, ezért több helyen is bővítik a térfigyelő kamerarendszert.

Balogh Zoltán, Tolna polgármestere szintén a jogsértések csökkenését emelte ki hozzászólásában. Elmondta, hogy azt tapasztalják, hogy nőtt a rendőri jelenlét a városban, ez nagyobb biztonságérzetet okoz a lakosságban. Jelezte, hogy a jövőben Tolnán is várható a térfigyelő kamerarendszer bővítése.

A rendőrség vezetői megköszönték a polgárőrök áldozatos munkáját, külön kiemelve az árvízi védekezés során nyújtott segítségüket. Ezen kívül közlekedésbiztonsági kérdésekről és az interneten elkövetett csalások megelőzéséről is egyeztettek a fórum résztvevői.