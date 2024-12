„Én csináltam, mit tagadjam” – mondta az állatkínzó. Ezzel a címmel jelent meg nemrégiben egy cikk hírportálunkon, amelyben egy állatkínzással vádolt szekszárdi férfi ügyében hozott ítéletről számoltunk be. A bíróság 6 hónap fogház büntetést szabott ki 1 év próbaidőre felfüggesztve, illetve előzetes mentesítésben részesítette a vádlottat. Megkereste szerkesztőségünket a sértett, vagyis a kutya gazdája, akinek az udvarába szögekkel tűzdelt virsli, később pedig csavarokkal tűzdelt kolbász darabokat dobott be a férfi.

Van, ahol családtag a kutya, mélyen elítélik az állatkínzást. Fotó: (illusztráció) MW

A fiatalember elmondta, hogy idén január 15-re virradóan a felesége talált az udvarukon hat virslidarabot, amelyekben szögek voltak. Ezt követően feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, de bizonyíték hiányában a rendőrségen lezárták az ügyet. Ugyanakkor azt tanácsolták nekik, hogy szereltessenek fel biztonsági kamerát. Májusban, amikor csavarral tűzdelt kolbászra lettek figyelmesek, visszanézték a felvételeket, amelyen nemcsak az volt látható, ahogy egy férfi bedobja a csalétket, hanem az autója és annak rendszáma is. Ekkor már az elkövető nyomára bukkant a rendőrség, a férfi pedig beismerő vallomást tett.

Semmi sem indokolja az állatkínzást

Ahogy az a múlt heti előkészítő ülésen is elhangzott, az elkövetőt hosszú ideje zavarta az éjszakai kutyaugatás, emiatt szánta el magát a cselekedetére. A sértett viszont furcsállja ezt, mert mint mondta, nem is közvetlen szomszédjuk a férfi, soha nem beszéltek vele. Ráadásul a környéken több kutya is van, és bár az ő német juhászuk őrző-védőként vélhetően előbb jelez, nem csak az ő csaholásától hangos a környék, mégis csak az ő állatuknak akartak ártani. A fiatalember hozzátette, hogy az egyik szomszédjuk egy időben valóban rendszeresen panaszkodott a kutyájukra, és nem tartja kizártnak, hogy a két személy ismeri egymást.