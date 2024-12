Az első sértett még októberben ismerkedett meg az interneten egy James Connor néven regisztrált idegennel. Rendszeressé váltak köztük az üzenetváltások, melyek nyomán „bensőséges kapcsolatba kerültek” – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint azt részletezték, a férfi megkérte az asszonyt egy csomag átvételére, de ahogy ez az ilyen eseteknél „lenni szokott”, a szállítás több nehézségbe ütközött. A csaló úgy alakította a történetet, hogy a jóhiszemű nő négy alkalommal utalt el idegeneknek különböző jogcímeken összesen 1 254 000 forintot, mire belátta, hogy átverték. Ekkor tett feljelentést.

Az egyik áldozatot úgynevezett nigériai levéllel csapták be. Illusztráció: TEOL

A másik sértett egy használt etetőszéket szeretett volna eladni. Már a hirdetés napján, néhány óra elteltével jelentkezett is egy reménybeli vásárló. Az üzenetváltásuk során küldte azt a csalárd linket, ami egy banki áloldalra vezette az eladót. Miután a nő a linkre kattintott, megadta a kért adatokat, majd egy SMS-ben kapott, tizenhat számjegyből álló kódot is beírt az utasításnak megfelelően. Ekkor már gyanakodni kezdett, ki is lépett a banki alkalmazásból, de már késő volt. Hamarosan megtudta a valódi bank üzeneteiből, hogy a számlájáról két alkalommal összesen 7 625 000 forintot utaltak el egy idegen számlájára, majd onnan tovább egy következőre, ahonnan már fel is vették az összeget.

Áldozatuk bizalmába férkőznek a nigériai levél küldői

Az első az úgynevezett „nigériai levél”. A csalók elsősorban közösségi oldalakon, online társkereső portálokon szemelik ki áldozataikat. Írásban keresik meg őket, s bár a beszélgetésre is lenne mód, soha nem kommunikálnak élő szóban. Mindig valamilyen kitalált történettel férkőznek a másik fél bizalmába, majd ráveszik, hogy pénzt utaljon a megadott számlára.