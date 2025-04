Éveken át árult drogot a 35 éves férfi – hét vevője biztos volt

Hivatalból indult eljárás korábban egy akkor 35 éves férfi ellen, mert a beszerzett bizonyítékok alapján rendszeresen értékesített kábítószert több környékbeli fiatalnak – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

A kihallgatott fogyasztók közül többen éveken át rendszeres vásárlói voltak. Saját szükségletükre vettek kisebb-nagyobb tételeket. A dílerrel telefonon tartották a kapcsolatot, virágnyelven adták le a rendelést, majd a tanyájához mentek és átvették a többnyire 4.000 forintos adagáron „mért” portékát. Átlagosan heti 2-3 adagot szereztek be alkalmanként.

A rendőrök kutatást végeztek a kábítószer-kereskedő és a fogyasztók lakásain is, ahol változó mennyiségben találtak és foglaltak le kábítószergyanús növényi törmelékeket, egyiküknél egy cserépbe ültetett kannabisz növény is volt. Előkerültek még a korábban elfogyasztott áruk csomagolásai, mérlegek és növényőrlők is. A szakértő véleménye alapján bebizonyosodott a kábítószer fogyasztás, valamint a kábítószer-kereskedelem ténye. A „csak” használók kivétel nélkül éltek a lehetőséggel, vállalták az elterelést.

Fotó: Police.hu

A díler ellen korábban is indult eljárás kábítószerrel kapcsolatos más bűncselekmények miatt, neki kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelnie.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságon az ügy vizsgálata befejeződött, az iratokat vádemelési javaslattal az ügyészségnek küldték meg.

A rendőrség a DELTA program keretében kiemelt figyelmet fordít a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőire, valamint a megelőzésre, hogy minél kevesebben váljanak fogyasztóvá!

Bűnmegelőzési szakembereik rendszeresen tartanak előadásokat a témáról, de akár a rendőrség 112-es segélyhívóján vagy az ingyenes Telefontanú +36-80-555-111-es számán is kérhetnek segítséget, vagy bejelentést tehetnek, megoszthatják észrevételeiket.