„Uram, rád szegeztem a szemem” – Megdöbbentő lelet a tragédia helyszínén

Megrázó részletek derültek ki a nagycsütörtök délután történt görcsönyi halálos balesetről, amely két fiatal életét oltotta ki az 5801-es úton. A Bama.hu beszámolója szerint az autó lesodródott, többször átpördült, és a benne ülők a helyszínen életüket vesztették. A mentés közben a roncs közelében egy különös, szimbolikus tárgyra figyeltek fel a helyszínen dolgozók: egy nyitva maradt Bibliára – számol be minderről a baranyai hírportál.

Tóbiás könyörgésénél volt nyitva a tragédia helyszínén talált biblia

Fotó: Kovács Liliána/bama.hu

A könyv Tóbiás könyve harmadik fejezeténél nyílt ki – annál a résznél, ahol két szenvedő lélek imádsága hangzik el Istenhez, reményért és szabadulásért könyörögve:

Uram, most fölemeltem tekintetemet, és rád szegeztem a szememet…

A Bama.hu szerint a véletlennek tűnő lelet akár szimbolikus üzenetként is értelmezhető. A húsvét üzenetével összecsengően a szenvedés mögött ott lehet a remény, a veszteség közepette is megcsillanhat a vigasztalás. A Biblia jelenléte ebben a tragikus pillanatban talán annak jele, hogy a halálon túl is „van tekintet, amely ránk figyel”.

A teljes cikk a bama.hu oldalon olvasható.