Kristályt és ecstasyt adott el fiatalkorúaknak

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint tavaly nyáron indult eljárás kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt három fiatalemberrel szemben, akiket Pakson igazoltattak a járőrök. Az autó átvizsgálásakor egy hátizsákból droggyanús, fehér, kristályos anyag, rózsaszín pirulák és zöld növényi törmelék, valamint az elfogyasztásukhoz szükséges eszközök és mérlegek kerültek elő.

A fiatalokat előállították mintavételre, mindhármójuk gyorstesztje több hatóanyagra is pozitív lett. A vallomások alapján az igazoltatás estéjén a sofőr szerezte be az anyagot, és együtt fogyasztottak belőle, majd Paksra autóztak. Volt egy negyedik fiatalkorú társuk is, aki korábban kiszállt a kocsiból. Szakértői vélemény igazolja, hogy ő is fogyasztott a kristályból, ellene szabálysértési eljárás indult.

A nyomozás adatai szerint a bölcskei fiú másoknak is adott el kristályt és ecstasyt.

A 20 és a másik 16 éves utas vállalta az elterelésen való részvételt.

A szintén 20 éves sofőrnek bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége, új pszichoaktív anyaggal visszaélés és kábítószer-kereskedelem bűntette miatt kell felelnie.

Az eljárást befejezték a Paksi Rendőrkapitányságon, az ügyet vádindítványi javaslattal az ügyészségnek adták át.

A rendőrség a DELTA Program keretében kiemelt figyelmet fordít a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények felderítésére, valamint a megelőzésre, hogy minél kevesebben váljanak fogyasztóvá.

A köznyelvben ecstasy (magyarul néha eki, bogyó, guruló felni, laszti, latyó, foci, labda, kerék) néven terjedt el az MDMA (3,4-metiléndioxi-N-metamfetamin) hatóanyag-tartalmú pszichoaktív szer. Általános hatásai közé tartozik az eufória, a meghittség, empátia érzete és a lecsökkent szorongás. Az ecstasy elnyomja a test természetes vészjelzéseit. Ennek eredményeként a drogot használó kiteszi magát annak a kockázatnak, hogy túllépi a teste fizikai korlátait és teherbírását. Ha például egy ecstasy hatása alatt álló személy nem veszi észre, hogy túlmelegedett, elájulhat, vagy akár bele is halhat a hőgutába.