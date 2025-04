Wellnesszezés közben csaptak le a számlagyárosra a kommandósok

A budapesti bűnszervezet 505 millió forint kárt okozott a költségvetésnek, a szerb származású bandavezért wellnesszezés közben fogta el a MERKUR.

A vezér épp pihenését töltötte

A bűnelkövetői csoport többszintű cégláncolatot hozott létre és működtetett főként budapesti és Pest vármegyei cégekből. Jellemzően Pest vármegyében működő társaságokat szolgáltak ki - úgy, hogy nagyüzemben állítottak ki részükre fiktív számlákat, különféle tartalommal. A bűnszervezet nem korlátozta a számlakiállítást egy adott termékkörre vagy szolgáltatásra. Tucatnyi haszonhúzó cég megrendelései alapján dolgoztak, a fiktív számlákat rugalmasan, tevékenységi körhöz igazítva töltötték meg tartalommal.

A számlagyár működésének célja kizárólag az volt, hogy az alapvetően legális gazdasági tevékenységet folytató megrendelők, a bűnszervezettől befogadott számlák általános forgalmi adó (áfa) tartalmával jogosulatlanul csökkenteni tudják áfa-fizetési kötelezettségüket és a bűnszervezet általi visszaosztásból készpénzhez jussanak. Tevékenységükkel 505 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, amely a kiállított fiktív számlák áfa-tartalmából tevődött össze.

A bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban 60 helyszínen gyűjtöttek személyi és tárgyi bizonyítékokat a nyomozók. Száz százalékos vagyonbiztosítást eredményező intézkedések keretében ingatlanok, gépjárművek, tárgyi eszközök, céges számlák, készpénz és egy hajó lefoglalásával, illetve zár alá vételével biztosították a nyomozók az okozott vagyoni hátrány megtérülését.

A MERKUR kommandósai hajnalban ütöttek rajtuk és fogták el a bűnbanda legfőbb irányítóját, aki épp wellness pihenését töltötte. A bevetési egység ezután lecsapott a vezér vejére is, aki másodirányítói szerepet töltött be a bűnszervezetben. Kizárólag ő vehette fel a bűnszervezet által használt cégek bankszámláiról – ATM automatákból – a visszaosztáshoz használt több 100 millió forint készpénzt. A két férfit és a cég könyvelőnőjét bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették a pénzügyi nyomozók. Mindhárom terhelt letartóztatását elrendelte a Kaposvári Járásbíróság. A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztés büntetésre is számíthatnak.