Molnár Emíliát még mindig keresi a rendőrség, a kommentelők között akad, aki sejti, hol lehet a kislány

A szőke hajú, kék szemű kislány portréját a police.hu is közzétette. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság a 92/311-510-es telefonszámon várja a bejelentéseket, de az elektronikus üzeneteket is komolyan veszik.

Molnár Emíliáért egy ország aggódik

Fotó: police.hu



A közösségi oldalakon is sokan megosztották az eltűnés hírét – tudósít a zaol.hu hírportál. Facebook-oldalukon kommentelők százai fejezték ki aggodalmukat. Többen is azt gondolják, hogy a kislány az édesanyjánál lehet, bár ezt az információt hivatalosan senki nem erősítette meg. Most mindenki abban bízik, hogy Emília hamarosan előkerül – egészségesen, sértetlenül. Aki érdemi információval rendelkezik, ne tartsa magában! Egyetlen bejelentés is életet menthet – írják.