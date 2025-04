Egyáltalán nem vicces, amit ezek a rendőrök műveltek – mutatjuk a videót

A baranyai rendőrség által megosztott videó könnyed stílusával még azokat is megszólítja, akik a rendőri hivatás hallatán legfeljebb egy szigorú tekintetet tudnak elképzelni. A felvillanó táblák mögött – szó szerint is – van egy csavar, és bár első pillantásra akár egy randihirdetésnek is tűnhetne a dolog, a történet végül egész más irányt vesz. Mondhatni: a humor eszköz, a cél pedig komoly. És épp ettől működik – írja a bama.hu