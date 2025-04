Ne dőljön be a csaló sms-eknek, mert viszik az összes pénzét!

Sokféle trükkel próbálkoznak a csalók, hogy hozzájussanak a pénzünkhöz. Sokszor felhívtuk már olvasóink figyelmét arra, hogy óvatosak legyenek a digitális térben, hiszen a kifinomult csalók mindenre képesek. Egy országos portál számolt be most egy olyan módszerről, amiről eddig még nem hallottunk. A csalók által küldött sms arról értesít bennünket, hogy lejárt az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére jogosító, a pénztárcánkban lapuló, TAJ-kártya, s elkészült az új. Mindehhez egy linket is mellékelnek, s kérik, hogy kattintsunk rá.

Ha önnek is küldenek sms-t a TAJ-kártya lejáratáról, semmiképp se kattintson rá az abban szereplő linkre

A legújabb átverésről a penzcentrum.hu számolt be. Mint írják, az üzenet egy németországi számról érkezik, s egy németországi linkre szeretné terelni a címzettet. A helyesírási hibákkal tarkított szöveg azt akarja elhitetni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevében, hogy új TAJ-kártyánkat aktiválni kell az „egészségügyi támogatások” további igénybevételéhez, ehhez pedig a linken elérhető űrlapot kell kitölteni. Természetesen mindez átverés, nem a NEAK küldi ezeket az sms-eket, és a linken egészen biztosan az adatainkat szeretnék megszerezni a bűnözők – ilyen, sms-ben érkező linkekre soha ne kattintsunk rá!

A TAJ-kártya soha nem jár le!

A cikk felsorolja, miért is nyilvánvaló, hogy csalárd kísérletről van szó: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) biztosan nem németországi számról küld értesítést, az egészségbiztosítási kártya (TAJ-kártya) ráadásul nem jár le.

A TAJ az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a személyi adatok védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód. A TAJ-t elsődlegesen egy kártya formátumú hatósági igazolvány igazolja, amelyet a Magyarországon született, Magyarországon élő – magyar lakcímmel rendelkező - magyar állampolgár a születésekor kap, más jogosultaknak pedig igényelni kell. A megállapodáson alapuló jogosultság esetén a sürgősségi ellátásra való jogosultság bizonyítására külön igazolás szolgál, a TAJ kártya csak 24 havi járulék megfizetését követően állítható ki.

A 2024-ben Tolna vármegyében történt elképesztő csalásokról itt olvashat!