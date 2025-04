Speedmarathon: ott voltunk, amikor lemeszelték a lengyel kamionsofőrt

A furgonban mérik és rögzítik is a járművek tempóját, s a rendőrök a gyorshajtást rádión jelzik a pár száz méterre álló kollégáiknak, akik teszik, amit ilyenkor szokás. A tarifák ismertek. Amikor ott jártunk, éppen egy bolgár kamionos volt az ügyfelük. A lakott területen belül megengedett ötven helyett hetvennel érkezett a kanyarba Baja felől. Nyelvi nehézség nem volt, az egyik rendőr németül, angolul, társa szerbül, horvátul beszél, hamar megállapodtak, a kamionosnak ötvenezer forintot kell átutalnia. A rendőrök a traffipax mellett más eszközt is bevetettek, előkerült a szonda is, ez már általános minden ellenőrzéskor, most a műszer nulla százalékot mutatott.

A traffipax szerint húsz kilométer per órával lépte túl a megengedett sebességet a kamionos

Forrás: A szerző fotója

A gyorshajtás a leggyakoribb baleseti ok, mondta a helyszínen a főkapitányság közlekedési osztályát vezető Feil Csaba rendőr alezredes. Ez indokolja, hogy a stabil sebességmérő berendezések mellett legyenek ilyen mozgó, változó helyeken végzett ellenőrzések, sőt, néha láncmérések is, mikor egymást követően több traffipax is van az úton.

Most az autósok nagy többsége nem lépte túl a megengedett sebességhatárt. Vasárnap viszont a 6-os úton befutott traffipaxba egy autó, vezetője száznyolcvannégy kilométeres tempóban sietett.

Traffipax: jelzi a villantás, a körözés

Amikor mentem Pörböly felé, ketten is rám villantottak, s kezükkel köröztek, jelezve, hogy legyek óvatos. Feil Csaba mondta, az ilyen őket nem bosszantja, hisz ezzel is lassításra, biztonságosabb haladásra biztatják a túl gyorsan hajtókat, és az a fontos, hogy ne történjen baleset. Ilyen szempontból egyébként, teszi hozzá, Tolna vármegye a legbiztonságosabb. Az országban itt a legkevesebb a közlekedési baleset, s reméli, hogy ez így is marad.

