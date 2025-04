Hónapok óta pokollá teszi volt párja életét egy dunaszentgyörgyi férfi

A zaklató nem tud beletörődni abba, hogy egykori szerelme új életet akart kezdeni nélküle – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A Paksi Rendőrkapitányság büntetőeljárást, a bíróság pedig távoltartást rendelt el vele szemben.

Egy dunaszentgyörgyi nő kért március 31-én segítséget a rendőröktől, mert volt élettársa az utcán, mikor közös gyermekükkel ment haza az óvodából, megütötte őt, majd többek előtt is megbotránkoztató módon viselkedett. A férfi már aznap reggel is folyamatosan zaklatta az asszonyt, aki emiatt a bíróságon távoltartást kért egykori élettársa ellen, melyet a bíróság 60 napra el is rendelt. Ez azt jelenti, hogy a férfi nem mehet sem a gyermeke, sem a volt élettársa közelébe. A hétfői eset nem először fordult elő a megromlott kapcsolat miatt. Az édesanya már több alkalommal kért és kapott távoltartást a férfival szemben, ugyanis volt párja hónapok óta nemcsak őt, hanem jelenlegi élettársát is folyamatosan zaklatja.

A Paksi Rendőrkapitányságon több eljárás is folyik az 52 éves férfi ellen zaklatás, garázdaság, könnyű testi sértés és egyéb bűncselekmények miatt. Ezek miatt börtönbe is kerülhet. A férfi kihallgatása során nem adott magyarázatot tettére, de a bűncselekmény elkövetését elismerte.

Amennyiben a férfi megszegi a napokban a bíróság által elrendelt távoltartási végzést, akkor fogdába kerül.