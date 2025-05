Így kereshet 2 millió forintot: a rendőségnek kell segíteni!

Egy negyvenes férfit keres a rendőrség, és most komoly pénzjutalmat is felajánlottak annak, aki segít a nyomára bukkanni – írja a zaol.hu. A körözött személy komoly bűncselekmény miatt bujkál, kiléte ismert, de tartózkodási helye nem. A nyomravezetőnek akár kétmillió forintot is fizethetnek – a körözést a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság adta ki. A rendőrség biztosítja a tanúvédelmet is. A férfi embercsempészés miatt kapott szabadságvesztés elől menekül.

Fotó: police.hu