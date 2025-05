A polgárőröknek lett gyanús a feltűnően viselkedő férfi, nem csalt a megérzésük

Egy bátaszéki üzletnél éjfél után szólalt meg a riasztó. A dolgozó a helyszínre sietett, ahol betört ablakot, kifeszített rácsot és letépett szúnyoghálót talált – de eltűnt áru nem volt – írta közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A helyi polgárőrök már az esti órákban felfigyeltek a furcsán viselkedő férfire.

A polgárőrök már az esti órákban felfigyeltek a férfire

A helyi polgárőrök felfigyeltek a gyanúsan viselkedő férfire

– Kedden este is – mint minden nap – két polgárőr társam volt szolgálatban, és járták Bátaszék utcáit és a külterületeket. Feltűnt nekik az úttesten átkelve egy feltűnően viselkedő férfi – mondta Farkas András, a bátaszéki polgárőr egyesület vezetője. Nagyon idegesen viselkedett, leskelődött, a ruházata is feltűnő volt, a fehér mackófelsővel. És egyikünk sem ismerte. Egy darabig követtük. Szerdán reggel az egyik polgárőr ismét látta, ugyanabban a ruhában volt, az egyik családi ház udvarából jött ki. Beültem a kocsiba és utána mentem, de közben hívtak telefonon, az egyik helyi vállalkozó volt, hogy betörés nyomait látta az üzleténél. Ő hívta a rendőröket is. Pár házzal odébb megtalálták a már említett gyanús férfit is, aki azonnal beismerte a tettét. Kiderült a kávézón és a dohánybolton kívül még megpróbált betörni két másik üzletbe is.

A családja kitagadta, nevelőotthonban nevelkedett

Farkas András elmondta, a férfiról annyit sikerült megtudniuk, hogy bátaszéki rokonsága van, emiatt tekergett itt napok óta. A családja kitagadta, nevelőotthonban nevelkedett, elég rossz lelkiállapotban volt. A 28 éves magyarcsanádi férfit a rendőrség kihallgatta, az ügyet a Szekszárdi Rendőrkapitányság vizsgálja tovább – tájékoztatott közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.