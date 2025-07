Betörés közben érték tetten a 13 éves autótolvajt és 18 éves társát Szekszárdon

A 18 éves fiatal elismerte, hog a betörés előtt a korábban megismert 13 éves fiúval és egy másik, szintén gyermekkorú fiúval kocsikázott Szekszárdon, és összetörte az autó elejét. Majd, miután kifogyott az üzemanyag, és leállt, az út közepén hagyták. Az eddigi információk szerint a két gyermekkorú fiú vitte el a járművet, melyről nagykorú társuk is tudott. A 18 évest lopással és jármű önkényes elvételével is meggyanúsították, beismerő vallomást tett. Nála találtak egy lopott telefont is.