Ég a gabona, találgatnak a tulajdonosok

Több tűzeset is pusztított Tolna vármegyében 2025 júliusában, például Magyarkesziben és Felsőnyéken is lángra kapott a gabona, a tarló. Ég a gabona 2025 nyarán.

Lapunk megtudta, hogy a földek tulajdonosai egyre többet találgatják, vizsgálják, kutatják, hogy mi okozhatta a tüzeket. Vannak, akik szerint a gabonapor gyulladt be, és emiatt kaptak lángra a földterületek. Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyarkeszi tűzeset után a gabonaföldek tulajdonosai átvizsgálták az aratógépeket, hogy esetleg meghibásodtak-e az arató-cséplő gépek. Ugyanis egy éppen elromló csapágy vagy tengely is fel tudja úgy hevíteni a gépen áthaladó szalmát, hogy az könnyedén lángra kap. Fácánkert külterületén és Tamásiban, Adorjánpuszta közelében is égett a gabona, erről itt olvashat.