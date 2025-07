Kocsmából, jogosítvány nélkül, lopott kocsival – lebukott a pofátlan sofőr

Amint az megírtuk, bejelentés érkezett 2025. július 30-án délután Bátaszékről, mert egy férfi egy teherautóval több parkoló járművet és egy oszlopot is megrongált, majd megállás nélkül továbbhajtott. A bátaszéki egyenruhások kezdték meg az adtagyűjtést és rövid időn belül megtalálták a leírásnak megfelelő teherautót, de a sofőr eltűnt. A rendszám alapján megkeresték a tulajdonost, aki elmondta, a platós Iveco-t korábban a kollégái használták, de jelenleg másik autóval járnak dolgozni. Mivel ő Nógrádban van, pontosabb tájékoztatást nem tud adni. Megadta az egyik Bátaszék környékén dolgozó kollégája számát, aki megerősítette, a platós autót nem használják, mivel a forgalomból kivonták. Az az albérletük udvarán, leghátul van leállítva. Mint mondta, két férfi maradt akkor a háznál, mert ők indultak volna haza.

Ezt az autót rendesen összetörte

Forrás: Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Időközben a körzeti megbízottak felkutatták azt a 34 éves nógrádi férfit, aki társa elmondása szerint közös italozást követően önhatalmúan ment el az autóval, nem kérte senkitől, csak elhajtott. Nem volt sokáig távol, de a nyomokból ítélve balesetezhetett.

Ezzel a kocsival hajtott a felelőtlen „sofőr"

Forrás: Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az igazoltatott férfi elmondta, hogy valóban italozott a vezetés megkezdése előtt, de akkor is, amikor hazaért, ezért a rendőrök előállították mintavételre. Az ittasságon túl az is bebizonyosodott, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, soha nem is volt jogosítványa. A teherautót korábban a forgalomból kivonták és kötelező felelősségbiztosítással sem rendelkezik. Az autót a tulajdonos tudta és belegyezése nélkül használta, amivel két parkoló autónak és egy oszlopnak is nekihajtott.

Még egy pórul járt autó

Forrás: Fotó: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Az engedély nélküli vezetés és az anyagi káros közlekedési baleset okozása miatt szabálysértési, míg az ittas járművezetés és a jármű önkényes elvétele bűntett miatt büntetőeljárás indult.