Leégett egy melléképület az Ady Endre utcában, lakóházat és autókat is elért a tűz

Egy lakóház százhúsz négyzetméteres melléképülete égett le Gyönkön, az Ady Endre utcában. A tűz minimális mértékben a lakóépületre is átterjedt, valamint négy gépkocsit és egy utánfutót is elért. A gyönki önkéntes tűzoltókat követően a szekszárdi és a paksi hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, öt vízsugárral már megakadályozták a lángok továbbterjedését. A munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.