Nem válogatnak a bűnözők: egy rendőr került a célkeresztbe

Nem nagyon telik el úgy nap, hogy valaki az ismerősi körünkben vagy rokonaink közül ne kapjon valamilyen szolgáltató, bank vagy akár hatóság nevében e-mailt, amelynek egyetlen célja van, az adataink megszerzése.

Forrás: Police.hu

Tolna vármegyében az elmúlt időszakban többször is előfordult, hogy csalók hasonló módszerekkel szerezték meg áldozataik banki adatait. Nem sokkal később le is csaptak, és lecsupaszították a sértettek bankszámláit – figyelmeztetett a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, az elmúlt napokban éppen egyik munkatársuk kapott finoman fogalmazva is „érdekes” levelet, melyben egy bankra hivatkozva akarták kicsalni az adatait. Ő résen volt, és nem kattintott a levélben szereplő linkre.