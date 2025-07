Részegen, jogsi nélkül kapták el a visszaeső bűnözőt

A Paksi Járási Ügyészség jármű önkényes elvétele bűntette, ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége, bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége, és járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntette miatt emelt vádat egy 39 éves férfi ellen – tájékoztatott dr. Kiss Yvette, a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Fotó: police.hu/illusztráció

A vádirat szerint a vádlottat az illetékes bíróság egy korábbi ügyben 2023. májusában 2 év 3 hónapra eltiltotta a közúti járművezetéstől.

2024. február 22-én délelőtt a vádlott nyugtató hatású gyógyszert szedett be, és alkoholt is fogyasztott. Ezt követően 10 óra 30 perc körül Pakson egy élelmiszerüzlet parkolójába ment, ahol beült egy nyitott állapotban ott parkoló, más személy tulajdonát képező személygépkocsiba, és azzal a tulajdonos engedélye nélkül egy Tolna vármegyében található községbe közlekedett. A vádlottat itt vonták közúti ellenőrzés alá az eljáró rendőrök. A vádlott a vezetéskor súlyos fokú alkoholos állapotban volt, emellett az alkohol és a nyugtatószer hatóanyaga közötti kölcsönhatás nála bódult állapotot is előidézett, amely a járművezetési képességét szintén hátrányosan befolyásolta.

2024. július 7-én napközben a vádlott ismét alkoholt fogyasztott, majd késő délután az egyik község dohányboltja előtt lezáratlanul leállított személygépkocsiba beült, és azzal engedély nélkül, az autót jogtalanul használva Paksra közlekedett, ahol szintén igazoltatták. A vádlott ekkor is súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

A vádlott mind a két alkalommal úgy vezette a jogosulatlanul elvitt autókat, hogy a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, és erről tudomása is volt.

A többszörösen büntetett előéletű vádlottal szemben a járási ügyészség halmazati büntetésként börtönbüntetés kiszabását, a közügyektől eltiltását, valamint a közúti járművek vezetésétől eltiltását szorgalmazza a Paksi Járásbíróságnál – írta közleményben a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.