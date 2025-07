Szökésben lévő, többszörös visszaesőt kaptak el a rendőrök – Videó is készült a rajtaütésről

A tamási rendőrök hónapok óta kerestek egy hőgyészi férfit, akinek több alkalommal meggyűlt már a baja a törvényekkel. Számos vagyon elleni és más erőszakos bűncselekményeket is elkövetett már, de vezetett engedély nélkül, sőt eltiltás hatálya alatt. A 20 éves fiatalt ügyei miatt több bíróság és a rendőrség is körözte, többek között azért, mert letöltendő szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe.

A nyomozóknak információjuk volt arról, hogy a fiatal feltehetően Gyulajon bujkálhat. Elfogására akciót szerveztek, és július 18-án a hajnali órákban kopogtattak a ház ajtaján. A békésen alvó körözött férfit a rendőrök keltették fel. Miután felébredt, a kezén kattant is a bilincs. A nyomozók előállították, és a kötelező adminisztrációs feladatok elvégzése után, büntetése letöltésére börtönbe szállították.