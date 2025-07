Rendőrök elé perdültek a táncoslányok – senki sem bírta ki mosolygás nélkül!

Az Iberican Táncstúdió táborozói július 16-án látogattak el Szekszárdon a vármegyei rendőr-főkapitányságra. A csupa mosolygós lányokból álló csapat tagjai 5 és 10 év közötti táncolni szerető gyerekek voltak – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Hozzátették, munkatársaik testközelből mutatták be a rendőrség munkáját a gyerekeknek.

Fotó: Police.hu

Először a tevékenység-irányítási központ mindennapjaiba tekinthettek be, ahol az egyenruhások beszélgettek velük a 112-es segélyhívó használatáról és annak fontosságáról. A főkapitányság baleset-megelőzési kollégái a közlekedési rendőrök munkájáról mesélt nekik, és a nyáron a gyerekekre leselkedő veszélyekről is beszélgettek. Természetesen a kicsik körében népszerű rendőrmotorok sem maradtak ki a programból, a bátrabbak rá is ülhettek a kétkerekűekre. A gyerekek zárásként apró közlekedésbiztonsági ajándékokat is kaptak.