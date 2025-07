Olyan elit klubba kerülhet be Tikász Ernesztina, ahol eddig csak férfiaknak volt helye

Hivatásos katona és önkéntes tűzoltó egy személyben. Mielőtt egy marcona külsejű honvéd képe rajzolódna ki a kedves olvasóban, érdemes leszögezni, hogy egy mosolygós fiatal nőről van szó, aki nemrégiben kiérdemelte az ország legerősebb tűzoltója címet. A nem mindennapi teljesítményről, társoldalunkon, a Sonline.hu-n számoltak be a napokban. De Tikász Ernesztina neve a Teol.hu olvasói számára is ismerősen csenghet, hiszen a dombóvári születésű hölgy kötélugróként is szép sikereket ért el, amelyről rendre beszámoltunk.

Tikász Ernesztina teljes védőfelszerelésben állt rajthoz

Forrás: MTSE

Kőkemény kihívások vártak a versenyzőkre

Ezúttal a Magyar Tűzoltósport Egyesület Jótékonysági Firecross Bajnokságán bizonyított a csongrádi Körös-Toroknál július elején, rekkenő hőségben. A verseny civilek számára is nyitott volt, ők sportruházatban álltak rajthoz, míg a tűzoltók – így Tikász Ernesztina is – bevetési ruhában, légzőkészülékkel a hátán. Kezdésként a strandfocipályája perzselő homokjában kellett fél kilométert szobabiciklin tekerni, majd kalapálás, gumihúzás, létrázás és tömlőfelhúzás következett. A végén „levezetésként” meg kellett mászni a strandon található, 31 méter magas Rév-kilátó 187 lépcsőfokát.

A tömlő felhúzás csak az egyik volt a sok feladat közül

Forrás: MTSE

Tikász Ernesztina naponta kétszer edz céljai eléréséért

A kaposvári KÖTÉL Egyesület színeiben versenyző Tikász Ernesztina a Sonline-nak arról beszélt, hogy a legnagyobb kihívást a forróság jelentette, illetve az sem könnyítette meg a dolgukat, hogy a feladatokat homokos pályán kellett végrehajtani. A felkészülésről elmondta, hogy az utóbbi időben naponta kétszer edzett. Hivatásos katonaként reggel a laktanyában, ahol a sport alapvetően a napjaik része, és ott is lett egy kis csapata, akikkel tömlővel felszerelkezve lépcsőt futnak, illetve különböző ügyességi feladatokat hajtanak végre. Emellett délutánonként a KÖTÉL Egyesülettel is edz. A közel három órás edzés során a versenyfeladatokat gyakorolja. Lépcsőfutó versenyekre készülve pedig van, hogy a pécsi tv-toronyban trenírozza magát.

Elszántan tekint a jövőbe

Forrás: MTSE

Bekerülhet az elit klubba

További céljairól elárulta, hogy mivel jelenleg összetettben a versenysorozat élén áll, ezt a pozíciót szeretné megőrizni, amely belépőt jelentene számára az elit tűzoltók klubjába, a Szent Flórián Lovagrendbe, ahol ő lehet az első női tag. Ehhez az augusztusi Európa-bajnokságon és az októberi lépcsőfutó bajnokságon kell jól szerepelnie.