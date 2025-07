A szörnyű tűzeset után jól jön minden segítség az öttagú családnak

Egy hűtőtől indult a tűz Gyönkön, amelynek nyomán nemcsak a tűzfészek helyszíne, egy százhúsz négyzetméteres melléképület semmisült meg, hanem az azzal egybeépített családi ház is nagy mértékben károsodott vasárnap este. A házban egy öttagú család élt. Beszéltünk az édesapával, Tóth Zoltánnal, ő számolt be arról, hogy bármiféle előjel nélkül csaptak fel a lángok a melléképületben tárolt hagyományos hűtőszekrény aljából, ami előtt egy faoszlop állt, és arra, valamint több más gyúlékony anyagra is gyorsan átterjedt a tűz, ami így pillanatok alatt elharapódzott, és méretes lángokkal emésztette az épületet.

Nemcsak a melléképületet, a lakórészt is érintette a tűz Gyönkön

Forrás: Facebook

A ház jelentős részét felemésztette a tűz Gyönkön

Elsőként a helyi önkéntes tűzoltók, majd a szekszárdi és a paksi hivatásos egységek értek a helyszínre. Tóth Zoltán hálás nekik a megfeszített munkájukért. A károkról szólva elmondta, hogy kiégett egy padlásszoba minden berendezési tárgyával együtt, a nappali, a nemrégiben felújított konyha és a fürdő egy része is a tűz martalékává vált. A melléképületben szerszámok, autók és egy utánfutó semmisült meg. A családnak nem volt biztosítása.

Nagy kár érte az öttagú családot

Forrás: Facebook

Szívesen fogadják a segítséget

Már most is sokan a segítségükre siettek, amiért köszönetét fejezte ki a családfő. De a továbbiakban is jól jön minden támogatást. Aki anyagi segítséget szeretne nyújtani, annak a 11600006-00000000-65774571-es számlaszámon várják a felajánlásait, a számlatulajdonos Tóthné Molnár Andrea.