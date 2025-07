Tűzvész pusztított a szőlőben, porig égett az ültetvény

Sóshalmon, a 47-es számú főút mellett előbb a tarló kapott lángra, majd átterjedt a szőlőre is. Szemtanúk hazafelé menet arra lettek figyelmesek, hogy a tűzvész tarlóról átterjedt a szomszédos szőlőterületre, aminek a száraz aljnövényzete kapott lángra. A tűzoltók gyorsan a helyszínre értek és megfékezték a tüzet, így az nem terjedt tovább.

Tűzvész pusztított Sóshalom térségében vasárnap délután. Jelentős méretű szőlőültetvényben okozott nagy kárt

Fotó: MW

A tűzvész nagy kárt okozott, az idei termés oda lett, de talán még van remény

A feltételezések szerint a kánikula és a kiszáradt aljnövényzet játszhatott közre a tűz kialakulásában.

Ritkaság, hogy a tűz megsemmisíti a zöld szőlőültetvényt, de csak hazánkban van erre kevés példa.

Rappay József szekszárdi borász elmondta, amikor pár éve Dél-Afrikában dolgozott az egyik borászatnál, gyakran találkoztak hasonló esettel, és így volt ez Kaliforniában is, ahol akkora volt a tűz, hogy több borászat – nem csak az ültetvény – is leégett. A szőlőültetvény aljában lévő száraz gyomflóra kap először lángra, majd az egyre nagyobb hőmennyiség már a zöld szőlőt sem kíméli.

– Hihetetlennek tűnik, hogy éghet el a zöld levél, a hajtások, a fürtök, de gondoljunk bele, még egy személyautó is porig le tud égni, pedig az műanyagból, fémből, üvegből van, de ha már nagy a láng, akkor az mindent elpusztít.

Horvátországban is gyakran előfordulnak hasonló tüzek, mint ami most Sóshalom körzetében történt. A tűzről készült fotókat elnézve, talán szerencséjük van a termelőknek ebben a nehéz helyzetben is, és talán „csak” az idei termés veszett el – mondta a szekszárdi borász.