Tűz
1 órája
A Barát János utcánál csaptak fel a lángok
Fácánkertre robogtak a tűzoltók
Fotó: Mártonfai Dénes
Szabadban keletkezett lángokhoz riasztották hétfőn a szekszárdi tűzoltókat. Ezer négyzetméternyi területen száraz aljnövényzet égett hétfő délután Szekszárdon, a Barát János utcánál. A szabadtéri tűzesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat – tájékoztatott honlapján a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre