Tűz

1 órája

A Barát János utcánál csaptak fel a lángok

Címkék#Szekszárd#tűz#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A Barát János utcánál csaptak fel a lángok

Fácánkertre robogtak a tűzoltók

Fotó: Mártonfai Dénes

Szabadban keletkezett lángokhoz riasztották hétfőn a szekszárdi tűzoltókat. Ezer négyzetméternyi területen száraz aljnövényzet égett hétfő délután Szekszárdon, a Barát János utcánál. A szabadtéri tűzesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik három vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat – tájékoztatott honlapján a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

