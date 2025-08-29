augusztus 29., péntek

Baleset

1 órája

A helyszínen életét vesztette az autót vezető férfi

Letért az útról és felborult egy autós csütörtök este. Nem élte túl a balesetet.

Révészné Hanol Erzsébet

Életét vesztette az a 60 éves szekszárdi férfi, aki csütörtökön 19.45 körül szenvedett balesetet Nagymányok és Majos között, a 6534-es út 4-es kilométerszelvényében. Csetényi Éva, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy az autó egy balra ívelő kanyarban letért az útról és felborult. A baleset következtében a jármű egyetlen utasa, a sofőr a helyszínen elhunyt. Az eset körülményeit a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja.

A katasztrófavédelem csütörtök este közzétett információi alapján a férfit a bonyhádi hivatásos tűzoltók a rendőrök segítségével emelték ki az autóból.

 

