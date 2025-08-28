augusztus 28., csütörtök

Szolgálat

31 perce

Árki Gábor kapta a 2025. év iskolaőre elismerést

Címkék#Árki Gábor#elismerés#iskolaőr#rendőrség

Árki Gábor, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa érdemelte ki a 2025. év iskolaőre díjat. Az elismerést Budapesten vehette át.

Teol.hu

Pontosan öt éve, 2020 szeptemberében kezdték meg munkájukat az iskolaőrök, az évforduló apropóján az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában rendeztek ünnepséget. A rendezvényt dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány nyitotta meg, majd felszólalt dr. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának vezetője is.

Fotó: Police.hu

Mint elmondták, öt évvel ezelőtt főként azért jött létre ez a szervezet, mert egyes intézményekben, egyes korosztályokban egyre több erőszakos cselekmény fordult elő, olyanok, amelyekre valamilyen hatósági választ kellett adni. Ennek lett egyik eleme az iskolaőrség. Az iskolaőrök feladata elsősorban a megelőzés, de amennyiben mégis atrocitás történik, ők teszik meg az elsődleges intézkedéseket. Az iskolaőrség létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy évről évre bővül azon intézmények száma, melyek igénylik a szolgálatot.

Kezdetben 478 oktatási intézmény csatlakozott, ez a szám mostanra 933-ra bővült. Az ott szolgálatot teljesítő iskolaőrök a biztonság megőrzése mellett vettek már részt életmentésben, több esetben kellett együttműködniük a mentősökkel is. Munkájuk a tanév végeztével sem fejeződik be, nyáron a bűnmegelőzésben vesznek részt, táborokban, prevenciós kitelepüléseken segítik az illetékes rendőr-főkapitányságok munkáját, ha kell, strandokon is növelik a biztonságot.

Fotó: Police.hu

Az ünnepségen az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végzett iskolaőrök elismerésben részesültek. A jutalmakat dr. Balogh János altábornagy és dr. Töreki Sándor vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át. A 2025. év iskolaőre díjat – a 2024/2025-ös tanévben az iskolaőri feladatok legkiemelkedőbb végrehajtása  elismeréséül – Árki Gábor, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársa érdemelte ki. Árki Gábor – akinek személyesen gratulált Dr. Hablicsek Nikoletta, Tolna Vármegye rendőrfőkapitánya – 2022. novembere óta lát el szolgálatot Pakson, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskolájában.

