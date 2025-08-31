Közlekedés
Árokba hajtott egy kamion Bikácsnál, Fehérvárról érkezik a segítség!
Árokba hajtott egy kamion vasárnap este a 63-as számú főúton.
Elhagyta úttestet egy nyerges vontató vasárnap este a 63-as főút 34-es kilométerszelvényénél, Bikács térségében. A jármű traktorja az árokba került, a pótkocsija félig az úttesten maradt. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók már a helyszínre értek, és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók daruja is az esethez indult.
Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom a baleset miatt – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
