Árokba hajtott egy kamion Bikácsnál, Fehérvárról érkezik a segítség!

Elhagyta úttestet egy nyerges vontató vasárnap este a 63-as főút 34-es kilométerszelvényénél, Bikács térségében. A jármű traktorja az árokba került, a pótkocsija félig az úttesten maradt. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók már a helyszínre értek, és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók daruja is az esethez indult.

Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom a baleset miatt – tájékoztatott honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.