Bíróság elé állították

4 órája

Áruval teli furgont lopott a piac parkolójából, majd balesetet okozott és elhajtott

Címkék#engedély nélküli vezetés#Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Szekszárd#lopás

Ellopott egy zöldségekkel teli kisteherautót egy férfi Szekszárdon. A 22 éves férfit engedély nélküli vezetésért őrizetbe vették, majd a bíróság gyorsított eljárásban hétfőn elítélte.

Teol.hu

Egy helyi vállalkozó kért segítséget a rendőröktől vasárnap reggel, mert egy ismeretlen elvitte a szekszárdi piac parkolójából a zöldségáruval teli furgonjukat, amellyel épp a vásárba akartak hajtani – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

Mint azt részletezték, a tulajdonos szombat dél körül állt meg a kocsival a megszokott helyen. Mint mindig, benne hagyta a kulcsot, és az ablakokat, ajtókat sem csukta be teljesen, elmondása szerint azért, hogy a benne tárolt zöldségek ne romoljanak meg. 

A tolvajnak így nem volt nehéz dolga, amikor elvitte a furgont.

Nem sokkal később néhány kilométerre Szekszárdtól, Decsen találták meg a járművet, egy kocsma mellett parkoltak le vele. A furgontól nem messze éppen a bolt nyitására várt a jármű tulajdonosának rokona, egy 22 éves szekszárdi fiatalember, aki bevallotta, hogy ő kocsikázott vele éjszaka. A férfi szombat éjjel úgy gondolta, hogy Decsre megy, és autókázott rokonai kocsijával, de erről „elfelejtette” értesíteni őket. Mikor megállt a furgonnal a falu kocsmája előtt, beletolatott egy ott parkoló autóba, s mint aki jól végezte dolgát, távozott.

Polgárok már szombat éjjel értesítették a szekszárdi rendőröket, hogy a parkolótól nem messze, egy kereszteződésben tucatnyinál is több zöldségesláda hever az úton. Ekkor még nem tudták, hogy a furgont ellopták. Reggel kapcsolták össze a szálakat, amikor a jármű eltűnését is bejelentették.

A piacnál található parkolóból vitte el a furgont a férfi. Fotó: Police.hu

Még vasárnap előállították a 22 éves fiatalt, és elszámoltatták. Kiderült, hogy soha nem volt jogosítványa, így miután gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt, őrizetbe is vették engedély nélküli vezetésért. A rendőrök gyorsított eljárásban már hétfőn bíróság elé állították az engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt, pénzbírságot kapott, és fél évre eltiltották a járművezetéstől. Ez azt jelenti, ha akarna, akkor sem mehetne el jogosítványt szerezni.

A jármű önkényes elvétele miatt pedig tovább vizsgálódnak a nyomozók.

A hasonló esetek elkerülése érdekében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívta a tulajdonosok figyelmét, hogy minden esetben zárják be az autójukat, és soha ne hagyják a kulcsot a járműben!

