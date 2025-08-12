Áruval teli furgont lopott a piac parkolójából, majd balesetet okozott és elhajtott

Egy helyi vállalkozó kért segítséget a rendőröktől vasárnap reggel, mert egy ismeretlen elvitte a szekszárdi piac parkolójából a zöldségáruval teli furgonjukat, amellyel épp a vásárba akartak hajtani – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: Police.hu

Mint azt részletezték, a tulajdonos szombat dél körül állt meg a kocsival a megszokott helyen. Mint mindig, benne hagyta a kulcsot, és az ablakokat, ajtókat sem csukta be teljesen, elmondása szerint azért, hogy a benne tárolt zöldségek ne romoljanak meg.

A tolvajnak így nem volt nehéz dolga, amikor elvitte a furgont.

Nem sokkal később néhány kilométerre Szekszárdtól, Decsen találták meg a járművet, egy kocsma mellett parkoltak le vele. A furgontól nem messze éppen a bolt nyitására várt a jármű tulajdonosának rokona, egy 22 éves szekszárdi fiatalember, aki bevallotta, hogy ő kocsikázott vele éjszaka. A férfi szombat éjjel úgy gondolta, hogy Decsre megy, és autókázott rokonai kocsijával, de erről „elfelejtette” értesíteni őket. Mikor megállt a furgonnal a falu kocsmája előtt, beletolatott egy ott parkoló autóba, s mint aki jól végezte dolgát, távozott.