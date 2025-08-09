A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kistelepüléseken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket. A határvadász képzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: https://www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes

A Legyél Te is Rendőr Facebook oldalon és a Tolna vármegyei rendőrség Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik az érdeklődőket abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Tolna vármegyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken), vagy a 06-20-287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. E-mailen a [email protected] címen lehet információkat kérni. Érdeklődni lehet továbbá, a rendőrség új online felületén, a www.karrier.police.hu –n.

Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.

Augusztusban is folytatódik a toborzás. Augusztus 6–án 13 órától 15 óráig Fadd-Domboriban a központi strandon, 7-én Bonyhádon és Tamásiban, 8-án Gyönkön és Pakson várják a határvadász munka iránt érdeklődőket.