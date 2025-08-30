Motoros halt meg az autópálya felüljáróján, fejjel zuhant a korlátnak

A 31 éves motoros, aki egyébként megfelelő bukósisakot viselt, a Petrijevceinél (Eszék mellett) elhelyezkedő A5-ös autópálya feletti felüljárón, a 34-es főúton közlekedve néhány napja súlyos balesetet szenvedett - az autópálya balesetről a cikk olvasható az osijeknews.hr nevű hírportálon.

A rendőrségi helyszíni szemle megállapította, hogy a kanyar jobbra kivezető szakaszára a vezető nem igazította sebességét az út viszonyaihoz. Ennek következtében a motor első kereke elütötte a járda szegélyét, elvesztette az egyensúlyát, és a motorral együtt kisodródott

A baleset során a motoros fejjel nekiütközött a védőkorlátnak, és a helyszínen életét vesztette.

A férfi holttestét az eszéki Klinikai Kórház (KBC Osijek) megfelelő intézményekbe szállították – ahol a megyei ügyészség utasítására boncolást fognak végezni.

Nem csupán autópálya balesetben sérülnek meg a motorosok

Nemrég adtunk hírt arról, hogy az egyik hajnalban egy motoros közlekedett a 6232-es úton Paks felől Nagydorog irányába, amikor a 3-as kilométerszelvényben - feltehetően ittassága miatt - áttért a szemközti sávba és a motorja bal oldalával a szalagkorlátnak ütközött, majd elesett.

