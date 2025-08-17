Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonos (videó, galéria)

Az M6-os autópálya, 134-es kilométerénél lévő MOL kútra nagy sebességgel hajtott be egy horvát kisbusz. A sofőr nagy valószínűséggel elvesztette az uralmát a jármű felett, kidöntött egy villanyoszlopot, majd az oldalára borulva állt meg. A furgon utasa komolyabb sérüléseket szenvedett – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőrkapitányság szóvivőjétől.

További részletek hamarosan.