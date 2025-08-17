augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

29°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

57 perce

Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonos (videó, galéria)

Címkék#teol video#benzinkút#balesetek#autópálya#jármű

Teol.hu
Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonos (videó, galéria)

Fotó: Denes Martonfai

Az M6-os autópálya, 134-es kilométerénél lévő MOL kútra nagy sebességgel hajtott be egy horvát kisbusz. A sofőr nagy valószínűséggel elvesztette az uralmát a jármű felett, kidöntött egy villanyoszlopot, majd az oldalára borulva állt meg. A furgon utasa komolyabb sérüléseket szenvedett – tudtuk meg a Tolna Vármegyei Rendőrkapitányság szóvivőjétől.

További részletek hamarosan.

Nagy sebességgel durrant be a benzinkútba, kidöntött egy villanyoszlopot a furgonos

Fotók: Mártonfai Dénes

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu