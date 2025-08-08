23 perce
Baleset és szabadtéri tűz nehezítette a délutánt a térségben
Két beavatkozást is végrehajtottak a Tolna vármegyei tűzoltók augusztus 7-én – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Iregszemcsén, a Munkás utcában egy személyautó gurult le egy trélerről, majd egy telekommunikációs oszlopnak ütközött csütörtök délután. A tamási önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol a szolgáltató szakembereivel egyeztetve, motoros láncfűrész segítségével eltávolították a sérült oszlopot.
Ezzel egy időben Kalocsán, a szomszédos vármegyében, a Filvigtanyán mintegy háromszáz négyzetméteren égett a tarló. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották segítségnyújtásra. A további részleteket megtalálja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjának közleményében.