A láncfűrész is előkerült

23 perce

Baleset és szabadtéri tűz nehezítette a délutánt a térségben

Címkék#balesetek#tűzeset#Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Teol.hu

Két beavatkozást is végrehajtottak a Tolna vármegyei tűzoltók augusztus 7-én – tájékoztatott Köves Péter tűzoltó főhadnagy, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fotó: Illusztráció/Kerekes István/Kisalföld-archív

Iregszemcsén, a Munkás utcában egy személyautó gurult le egy trélerről, majd egy telekommunikációs oszlopnak ütközött csütörtök délután. A tamási önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, ahol a szolgáltató szakembereivel egyeztetve, motoros láncfűrész segítségével eltávolították a sérült oszlopot.

Ezzel egy időben Kalocsán, a szomszédos vármegyében, a Filvigtanyán mintegy háromszáz négyzetméteren égett a tarló. A szabadtéri tűzesethez a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották segítségnyújtásra. A további részleteket megtalálja a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjának közleményében

 

