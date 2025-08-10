1 órája
Ismét balesetet okozott egy szökött kutya
Tamásiban a Rákóczi utcában egy „majd hazamegy, nem bánt senkit” kutya okozott balesetet. A motoros megsérült, kórházban van. A motorban jelentős anyagi kár keletkezett.
Nem először fordul elő, hogy egy rosszul becsukott kapu nem tartja vissza a házőrzőt, aki a közúton közlekedő járművek elé rohan. Nemrég Szegeden két év felfüggesztett börtönt kapott egy nő, mert nem zárta be rendesen a kaput, és a kutya halálos motorbalesetet okozott.
Kutya okozta a balesetet
Göttlingerné Pintér Judit, a Tamási Állatvédők Egyesületének képviselője szerint ez komoly probléma nemcsak Tamásiban, hanem országszerte. Bár jogszabály írja elő, hogy a kutyát minden körülmények között a kerítésen belül kell tartani, sokan felelőtlenül figyelmen kívül hagyják a szabályokat.
„Nemrég volt egy esetünk – meséli –, amikor egy, látszólag rendezett családban élő kutya naponta megszökött a hátsó kerítésen keresztül. Hiába szóltunk, a tulajdonos nem javította meg a kerítést, nem épített kennelt és közölte: azért van a biztosító, hogy rendezze az esetleges károkat.
Végül el kellett hozni a kutyát, mert állandó balesetveszélyt jelentett.
A tamási állatvédők szerint jelenleg is van olyan család, amelynek kutyái a szomszéd ház tetején ugrálnak és megkergetnek minden járókelőt. Ez rendkívül veszélyes, hiszen akár egy kerékpárost vagy motorost is lesodorhatnak a járművéről – a következmények pedig tragikusak lehetnek.
„Ez nemcsak az állattartók felelőssége – hangsúlyozza az egyesület képviselője –, de amíg a hatóságok nem intézkednek hatékonyan, addig nem várható érdemi változás. Ismét kérünk minden felelőtlen kutyatartót: vegyék komolyan a szabályokat, mert egy baleset, sérülés vagy anyagi kár a lelkükön szárad majd, és a törvény előtt is felelniük kell.”