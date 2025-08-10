Ismét balesetet okozott egy szökött kutya

Nem először fordul elő, hogy egy rosszul becsukott kapu nem tartja vissza a házőrzőt, aki a közúton közlekedő járművek elé rohan. Nemrég Szegeden két év felfüggesztett börtönt kapott egy nő, mert nem zárta be rendesen a kaput, és a kutya halálos motorbalesetet okozott.

Nem ez az első est, hogy egy szabadon kószáló kutya balesetet okozott

Fotó: Mitifoto/illusztráció

Kutya okozta a balesetet

Göttlingerné Pintér Judit, a Tamási Állatvédők Egyesületének képviselője szerint ez komoly probléma nemcsak Tamásiban, hanem országszerte. Bár jogszabály írja elő, hogy a kutyát minden körülmények között a kerítésen belül kell tartani, sokan felelőtlenül figyelmen kívül hagyják a szabályokat.

„Nemrég volt egy esetünk – meséli –, amikor egy, látszólag rendezett családban élő kutya naponta megszökött a hátsó kerítésen keresztül. Hiába szóltunk, a tulajdonos nem javította meg a kerítést, nem épített kennelt és közölte: azért van a biztosító, hogy rendezze az esetleges károkat.

Végül el kellett hozni a kutyát, mert állandó balesetveszélyt jelentett.

A tamási állatvédők szerint jelenleg is van olyan család, amelynek kutyái a szomszéd ház tetején ugrálnak és megkergetnek minden járókelőt. Ez rendkívül veszélyes, hiszen akár egy kerékpárost vagy motorost is lesodorhatnak a járművéről – a következmények pedig tragikusak lehetnek.