augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

23 perce

Tűzoltók mentették ki egy kocsi két utasát az M6-oson

Címkék#m6-os#balesetek#közlekedés

Teol.hu
Tűzoltók mentették ki egy kocsi két utasát az M6-oson

A kép illusztráció.

Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi vasárnap az M6-os autópálya 144-es kilométerszelvényénél, Szekszárd térségében, a Pécs felé vezető irányban. A járműben hárman utaztak, egyikük saját erejéből ki tudott szállni. A másik két utast a szekszárdi hivatásos tűzoltók mentették ki. Az egységek mellett a társhatóságok is az esetnél dolgoznak – közölte honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu