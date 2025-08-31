Közlekedés
37 perce
Tűzoltók mentették ki egy kocsi két utasát az M6-oson
A kép illusztráció.
Szalagkorlátnak hajtott egy gépkocsi vasárnap az M6-os autópálya 144-es kilométerszelvényénél, Szekszárd térségében, a Pécs felé vezető irányban. A járműben hárman utaztak, egyikük saját erejéből ki tudott szállni. A másik két utast a szekszárdi hivatásos tűzoltók mentették ki. Az egységek mellett a társhatóságok is az esetnél dolgoznak – közölte honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
