Belügyminiszteri elismerésben részesült egy paksi mentőápoló

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Szilágyi Ferenc, paksi mentőápoló az államalapítási ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminisztertől – közölte Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Szilágyi Ferenc a Miniszteri Elismerő Oklevéllel

Forrás: Facebook

Szilágyi Ferenc 1979. augusztus 3-án csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, munkáját az alázatosság, a betegcentrikus gondolkodás jellemzi. Az általa képviselt emberi és szakmai értékek mindannyiunk számára példát mutatnak, megszerzett tapasztalatait örömmel osztja meg a fiatalabb bajtársakkal, személyisége rendkívül sokat tesz hozzá a Paksi Mentőállomás napi működésének megvalósításához, az állomás életéhez.