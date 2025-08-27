augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Életmentő

1 órája

Belügyminiszteri elismerésben részesült egy paksi mentőápoló

Címkék#Országos Mentőszolgálat#Szilágyi Ferenc#elismerő oklevél#Paksi Mentőállomás

Augusztus 20. alkalmából vehetett át Miniszteri Elismerő Oklevelet Szilágyi Ferenc.

Révészné Hanol Erzsébet

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Szilágyi Ferenc, paksi mentőápoló az államalapítási ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminisztertől – közölte Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Szilágyi Ferenc a Miniszteri Elismerő Oklevéllel
Forrás:  Facebook

Szilágyi Ferenc 1979. augusztus 3-án csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, munkáját az alázatosság, a betegcentrikus gondolkodás jellemzi. Az általa képviselt emberi és szakmai értékek mindannyiunk számára példát mutatnak, megszerzett tapasztalatait örömmel osztja meg a fiatalabb bajtársakkal, személyisége rendkívül sokat tesz hozzá a Paksi Mentőállomás napi működésének megvalósításához, az állomás életéhez.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu