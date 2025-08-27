1 órája
Belügyminiszteri elismerésben részesült egy paksi mentőápoló
Augusztus 20. alkalmából vehetett át Miniszteri Elismerő Oklevelet Szilágyi Ferenc.
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Szilágyi Ferenc, paksi mentőápoló az államalapítási ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor belügyminisztertől – közölte Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Szilágyi Ferenc 1979. augusztus 3-án csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez, munkáját az alázatosság, a betegcentrikus gondolkodás jellemzi. Az általa képviselt emberi és szakmai értékek mindannyiunk számára példát mutatnak, megszerzett tapasztalatait örömmel osztja meg a fiatalabb bajtársakkal, személyisége rendkívül sokat tesz hozzá a Paksi Mentőállomás napi működésének megvalósításához, az állomás életéhez.